Минпромторг назвал попадающие под запрет для госзакупок импортные аппараты ИВЛ

В Минпромторге назвали импортные аппараты ИВЛ, которые попадут под запрет для госзакупок. В перечень войдут только два вида медизделия: «аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и «аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии». Аппараты для домашней вентиляции легких в перечень не попадут.

Под запрет для госзакупок попадут только два вида импортных аппаратов ИВЛ. Речь о стационарных аппаратах ИВЛ для интенсивной терапии, которые соответствуют кодам 232870 «аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и 232890 «аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии». Их выпускают семь отечественных производителей. Аппараты для домашней вентиляции легких не попадут в перечень. Об этом сообщили в Минпромторге в ходе совещания, в котором приняли участие Минздрав, Минобороны, ФМБА, производители аппаратов искусственной вентиляции легких и расходных материалов для них, представители врачебного сообщества, благотворительные фонды.

По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, существуют риски приостановки поставок иностранной продукции недружественными странами. В том числе речь идет о комплектующих изделиях и расходных материалах. Кроме этого, необходимо быть готовыми быстро и эффективно реагировать при различных эпидемиологических угрозах, так как иностранные производители в приоритет ставят национальный рынок.

«Запреты» могут действовать только при наличии альтернативного, сопоставимого по качеству и эффекту решения и должны распространяться только на ту продукцию, которая успешно производится в России серийно. Если изделие не подходит заказчику, возможно получение разрешения на закупку релевантного импортного оборудования», — подчеркнул Осьмаков.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что суммарные производственные мощности российских предприятий составляют около 3,5 тыс. единиц в месяц. Это позволяет покрыть текущие и прогнозируемые потребности в аппаратах ИВЛ в полном объеме.

В ходе обсуждения было поддержано предложение создать тестировочную площадку для российских аппаратов ИВЛ на базе ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава.

По информации российских производителей, объем рынка аппаратов ИВЛ в рамках госзакупок в 2020 году составил более 21 тыс. единиц, в 2021 году — 4,1 тыс. единиц, в 2022 году — 2,3 тыс. единиц. Вместе с тем, доля российских аппаратов ИВЛ в 2020 году составила более 57%, в 2021 году — 30%, а в 2022 году — более 35%.

В конце июня Минпромторг предложил запретить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных муниципальных учреждений, их призвана заменить отечественная продукция. Документ направлен на повышение суверенитета отечественного производства и будет стимулировать российских производителей к новым разработкам и повышению уровня локализации производства аппаратов ИВЛ различных типов.

Позднее в Минпромторге отметили, что документ еще проходит согласование и будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минздрав. В свою очередь благотворительные фонды и СПЧ выступили против инициативы Минпромторга запретить госзакупки зарубежных аппаратов ИВЛ.

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Артем Косенок

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