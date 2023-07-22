Президент продлил на два года запрет на вывоз медизделий из страны

Президент Владимир Путин продлил запрет на вывоз медизделий на два года. Он будет теперь действовать до 31 декабря 2025 года.

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении запретов и ограничений на вывоз продукции. Сроки были перенесены на два года — с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2025 года. Соответствующий указ № 540 от 20.07.2023 размещен накануне, 20 июля, на портале правовой информации.

В марте 2022 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» правительство определило перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено к вывозу из России. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.

Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, однако в октябре его продлили до конца 2023 года. В марте этого года Минэкономразвития предложило обновить перечень запрещенных к вывозу медизделий.

Фото: freepik/freepik.com

Артем Косенок

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