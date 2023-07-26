Центр лекобеспечения снова объявил два аукциона на поставку «Ксалкори» и «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на поставку для «Круга добра» противоопухолевого препарата «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе.
В середине июля центр лекобеспечения сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие в предыдущем аукционе не смог провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Кризотиниб, капсулы, 250 мг
|360,00 капс. (шт.)
|3845,82
|1 384 495,20
|28.07.2023
|2
|Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг
|1 253 448,00 мг действующего вещества
|31,90
|39 984 991,20
|28.07.2023