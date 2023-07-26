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Центр лекобеспечения снова объявил два аукциона на поставку «Ксалкори» и «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил два аукциона на поставку для «Круга добра» противоопухолевого препарата «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе.

В середине июля центр лекобеспечения сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие в предыдущем аукционе не смог провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок
1 Кризотинибкапсулы, 250 мг 360,00 капс. (шт.) 3845,82 1 384 495,20 28.07.2023
2 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 1 253 448,00 мг действующего вещества 31,90 39 984 991,20 28.07.2023

gxpnews

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24 июля, 2023 | Просмотров: 100