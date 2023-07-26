Центр лекобеспечения снова объявил два аукциона на поставку «Ксалкори» и «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на поставку для «Круга добра» противоопухолевого препарата «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе.

В середине июля центр лекобеспечения сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие в предыдущем аукционе не смог провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».