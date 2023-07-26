Минздрав России продолжает закупки ЛП для ВИЧ-инфицированных пациентов на 2023 год

Мероприятия по приобретению лекарств для пациентов с ВИЧ, находящихся под диспансерным наблюдением, продолжаются. Сейчас Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России проводит закупочные мероприятия для обеспечения потребности ВИЧ-инфицированных пациентов в препаратах на 2023 год.

В мае Международная коалиция по готовности к лечению проанализировала закупки антиретровирусных препаратов в 2022 году и выяснила, что часть поставленных лекарств в прошлом году могла быть оплачена за счет бюджета 2023 года. За счет этой «добавки» удалось добиться охвата лечением 74% от общего числа пациентов, стоящих на диспансерном учете, но для того, чтобы остаться на уровне 2022-го, необходимо еще 20 млрд рублей.