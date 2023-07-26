Kodiak Sciences отказалась от разработки офтальмологических ЛС

Kodiak Sciences не смогла достичь основной цели в двух исследованиях на поздних стадиях тестирования своего препарата на основе антител, Tarcocimab tedromer, против диабетического макулярного отека, в результате чего решила прекратить разработку препарата.
Препарат также привел к заболеванию катарактой у пациентов, принявших участие в КИ. «Мы считаем, что это, вероятно, было основной причиной того, что ЛП не смог достичь основной цели этих исследований”, говорится в заявлении главного исполнительного директора Kodiak Виктора Перлрота.
Акции компании, оцененной в $381,68 млн на момент закрытия торгов в пятницу, достигли рекордно низкого уровня в $3,60 на утренних торгах. Однако, в 2021 году акции компании торговались до 160,15 долларов, но с тех пор потеряли большую часть своей стоимости.
Kodiak продолжает работу над препаратом-кандидатом, KSI-501, который находится на ранней стадии испытаний для лечения диабетического макулярного отека.