Kodiak Sciences отказалась от разработки офтальмологических ЛС

Kodiak Sciences не смогла достичь основной цели в двух исследованиях на поздних стадиях тестирования своего препарата на основе антител, Tarcocimab tedromer, против диабетического макулярного отека, в результате чего решила прекратить разработку препарата.

Препарат также привел к заболеванию катарактой у пациентов, принявших участие в КИ. «Мы считаем, что это, вероятно, было основной причиной того, что ЛП не смог достичь основной цели этих исследований”, говорится в заявлении главного исполнительного директора Kodiak Виктора Перлрота.