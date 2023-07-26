В России снизилось количество одобренных клинических исследований новых лекарств

В первом полугодии 2023 года Минздрав выдал 340 разрешений на проведение клинических исследований (КИ). Это меньше по сравнению с таким же периодом 2022 года, когда было выдано 425 разрешений.

Количество разрешений на КИ вернулось к уровню 2019—2021 годов. В эти годы ежемесячно Минздрав одобрял 50—57 исследований. В 2023 году в январе—июне среднее количество КИ составило 56,7. Исключение за последние несколько лет составил только 2022 год, когда в первом полугодии среднемесячное количество одобрений составило 70,8 исследований, подсчитали в компании Sciencefiles.

В июне 2023 года Минздрав одобрил 47 разрешений на проведение КИ, это на четыре больше, чем в мае текущего года и на 14 меньше по сравнению с июнем 2022 года.

Соотношение между количеством КИ российских и зарубежных спонсоров в июне 2023 года значительно не изменилось по сравнению с предыдущими месяцами 2022—2023 годов. Отечественные компании инициировали 79% КИ, зарубежные — 21%. Больше всего КИ у «Биннофарма» — пять и у «Фармакора» — три. Среди зарубежных спонсоров, КИ которых были одобрены МЗ РФ в июне 2023 года, были представители Белоруссии, Индии и Швейцарии.

Из 47 июньских КИ 41 пришлось на дженерики, 6 — на оригинальные препараты.

КИ, не относящиеся к исследованию биоэквивалетности, были одобрены по 10 клиническим специальностям. В первую тройку вошли гастроэнтерология, онкология и психиатрия.

Среди классов препаратов, которые были изучены в исследованиях БЭ, лидерами по количеству КИ стали антикоагулянты, ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции.

В России продолжают исследоваться препараты от COVID-19. В июне Минздрав одобрил начало III фазы КИ противовирусного препарата фавипиравир у пациентов с COVID-19 (спонсор КИ — российская компания «Атолл»). В это исследование запланировано включить 332 взрослых участника в четырех исследовательских центрах.

Резко снизилось количество одобрений Росздравнадзором КИ медицинских изделий, если в июне 2022 года выданы разрешения на 96 исследований, то в июне текущего года только на одно.

В Белоруссии в июне 2023 года Институтом биоорганической химии НАН Белоруссии инициировано начало одного КИ биоэквивалентности лекарственного противоопухолевого препарата. В Казахстане в июне 2023 года регулятором не было выдано ни одного разрешения на проведение КИ.

Елена Калиновская

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