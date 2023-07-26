Иностранные фармкомпании не стали снижать выплаты за продвижение препаратов

По итогам 2022 года зарубежные фармацевтические компании не стали снижать выплаты врачам и медицинским организациям. Они составили 19,6 млрд руб. — на 6,6% больше год к году.

В 2022 году общие выплаты иностранных фармкомпаний врачам и медицинским организациям составили 19,6 млрд руб. Это на 6,6% больше год к году, подсчитал «Коммерсантъ» на основе отчетности 43 участников Ассоциации международных фармпроизводителей. В 2023 году общий объем платежей может достичь 20,5 млрд руб.

Компании оплачивают врачам участие в конференциях и консультации, а ассоциациям дают пожертвования, гранты или компенсируют расходы на мероприятия и исследования. Платежи врачам в 2022 году снизились на 9,5%, до 3,3 млрд руб., но профильным организациям выросли на 9,6%, до 7,7 млрд руб. Траты на исследования и разработки увеличились на 11,3%, до 8,6 млрд руб. Как пишет издание, нарастили общие выплаты AstraZeneca (на 31%), Janssen (на 65,6%), Roche (на 14,1%), Sanofi (на 1,2%) и BMS (на 43,3%), а сократили — MSD (на 4,8%), Bayer (на 10%), Pfizer (на 6,6%), Novartis (на 10,8%).

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что фармкомпании сократили в основном траты на публичную рекламу. В отчетах отражено продвижение рецептурных препаратов через профессиональное сообщество. По его словам, от этого канала компаниям трудно отказаться, так как восстановить позиции на рынке будет гораздо сложнее.

В AstraZeneca рост платежей объяснили консолидацией портфеля американской Alexion и общим восстановлением после пандемии. В Bayer и Roche говорят, что в текущих цифрах «отражается оплата работы, проделанной в 2021 году». С февраля 2022 года Bayer работает с врачами и ассоциациями здравоохранения в России только в формате образовательных мероприятий по правильному применению лекарств, сообщили в компании. В GSK говорят о сокращении выплат врачам и организациям в 4,1 раза, до 71 млн руб., и остановке в России всех промо.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова отмечает, что увеличение платежей на исследования обусловлено в том числе большим объемом международных испытаний в прежние годы. В Roche подтверждают, что рост выплат может быть связан с расширением числа пациентов, включенных в испытания в первой половине 2022 года. По словам Завидовой, эффект от прекращения новых исследований иностранными фармкомпаниями будет заметен по итогам 2023 года.

В марте и апреле 2022 года ряд зарубежных фармкомпаний заявили об изменении своей работы в России. В частности, они прекратили инвестиции, в том числе на рекламу и спонсорские контракты. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

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