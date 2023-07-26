В Госдуме попросили ФТС закрыть данные о зарубежных поставках компонентов лекарств

Депутаты Госдумы предлагают закрыть данные о зарубежных поставках компонентов лекарств в рамках параллельного импорта. С соответствующим запросом они обратились в Федеральную таможенную службу. Такую инициативу в парламенте объясняют тем, что зарубежные поставщики могут попасть под санкции.

Данные о зарубежных поставках в рамках параллельного импорта предложили закрыть. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Официальный запрос с подобной инициативой он направил в Федеральную таможенную службу, пишет «Парламентская газета». Документ есть в распоряжении издания.

По словам Фаррахова, из-за открытых таможенных баз данных недружественные страны могут отслеживать сведения о поставщиках и о ввозимых на территорию страны грузах. За это на такие фирмы накладывают вторичные санкции и применяют другие меры, которые заставляют их или полностью отказываться от сотрудничества с Россией, или сильно завышать цены. Все это не может не отражаться на стоимости лекарств для россиян, подчеркнул депутат.

Такая ситуация касается и других отраслей, отметил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Но эксперт сомневается, будут ли так же лояльны в таможенной службе, где должны проверять, что именно завозят в Россию. Поэтому должен быть системный подход. Дмитриев считает, что надо создать программу, которая позволит получать все необходимые данные соответствующим ведомствам, а от посторонних глаз эту информацию скрывать.

Артем Косенок

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