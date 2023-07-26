Компания ADC прекратила исследование препарата Zynlonta в связи со смертью семи пациентов

ADC Therapeutics свернула исследование препарата Zynlonta в связи со смертью семи пациентов. Лекарство ранее было одобрено FDA.

ADC Therapeutics прекращает исследование LOTIS-9 II фазы в связи со смертью семи пациентов. Препарат Zynlonta испытывался в сочетании с Rituxan от Genentech и Biogen у пациентов с ранее нелеченой диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой. Об этом сообщает PharmaLive.

На прошлой неделе швейцарская компания решила добровольно прекратить набор на исследование LOTIS-9 после того, как семь пациентов умерли от респираторных заболеваний. Шесть из этих случаев были сочтены «скорее всего не связанными или не связанными с исследуемым препаратом», но в итоге испытание было свернуто.

Компания продолжит назначать препарат пациентам, которым он принес клиническую пользу при условии их согласия. После того как дозирование завершится, компания не будет больше испытывать препарат по этому показанию и на этой популяции.

Zynlonta относится к классу препаратов, которые называются конъюгаты антитело-лекарственные средства. Средство работает путем связывания с трансмембранным белком CD19, что побуждает клетку интернализировать лекарство. Оказавшись внутри клетки, Zynlonta доставляет свою цитотоксическую полезную нагрузку, которая в конечном итоге приводит к гибели опухолевой клетки.

В апреле 2021 года FDA одобрило Zynlonta. Препарат стал первым конъюгатом антитело-лекарственным средством, нацеленным на CD19, одобренным для лечения рецидивирующей или рефрактерной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы.

Однако продажи Zynlonta оказались разочаровывающими: препарат принес компании всего 19 млн долл. в I квартале 2023 года. Это на 15% больше, чем за тот же период годом ранее, но также немного ниже, чем в IV квартале 2022 года.

Чтобы сократить расходы, в мае 2023 года ADC приняла обновленную корпоративную стратегию, предусматривающую сокращение численности персонала на 17%.

Николай Соколов

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