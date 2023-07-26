Roche подписала соглашение с Alnylam для разработки препарата от гипертонии

Roche будет сотрудничать с Alnylam Pharmaceuticals для разработки препарата от гипертонии. Сумма соглашения составит 2,8 млрд долл.

Roche заключила соглашение с Alnylam Pharmaceuticals, компании будут работать над терапией против гипертонии. Сумма сделки составит до 2,8 млрд долл., пишет Bloomberg.

Roche выплатит Alnylam 310 млн долл. авансом. Alnylam сможет получить дополнительные выплаты после прохождения определенных этапов, связанных с разработкой, одобрением и коммерциализацией препарата zilebesiran. Если компаниям удастся вывести препарат на рынок, они будут совместно продавать его в США, Roche получит эксклюзивные права во всем остальном мире.

«Мы действительно считаем, что у него лучший потенциал для лечения заболеваний на очень большом рынке», — заявила глава фармацевтического отдела Roche Тереза Грэм о препарате Alnylam.

Zilebesiran вводится инъекционно и использует технологию РНК-интерференции для блокирования выработки ангиотензиногена. Этот белок играет ключевую роль в повышении артериального давления.

Zilebesiran проходит II стадию испытаний на людях. Результаты I фазы опубликованы в New England Journal of Medicine. По данным этого исследования, эффект терапии сохранялся в течение 24 недель. Это означает, что препарат потенциально можно принимать примерно каждые шесть месяцев. По данным журнала, почти половина пациентов с высоким кровяным давлением не имеют возможности понизить его с помощью существующих лекарств.

Roche ожидает результатов двух промежуточных испытаний zilebesiran к началу следующего года и планирует начать третье промежуточное испытание, отметила Грэм. По ее словам, к этому моменту компания примет решение о начале III фазы клинического исследования.

Николай Соколов

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