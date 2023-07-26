Минздрав намерен отказаться от массовой вакцинации против COVID-19

Авторы документа предлагают внести изменения в приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года. Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа направлен на актуализацию перечня категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

В перечень «уязвимых категорий» предлагают включить людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Также туда могут войти пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями и те, кто не болел и не вакцинировался.

Минздрав также предлагает проводить ревакцинацию против COVID-19 не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации.

Официальные документы, регламентирующие порядок действий при пандемии COVID-19, начали постепенно отменять с середины 2022 года. Сначала был отменен масочный режим и другие ограничения. В июле 2022 года Минздрав также порекомендовал регионам вернуть все перепрофилированные стационары к оказанию плановой помощи и перевести пациентов в монопрофильные специализированные учреждения.

Решением главы Роспотребнадзора Анны Поповой в октябре отменили ПЦР-тестирование для россиян, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и приехали из-за рубежа.

Статус мировой пандемии ВОЗ отменила в начале мая 2023 года. Тогда же Роспотребнадзор принял решение завершить программу поощрения регионов, «свободных от COVID-19». Оперативные данные по эпидемиологической ситуации начали публиковать еженедельно, а не ежедневно.

Спустя месяц Попова признала утратившими силу 11 постановлений главного государственного санитарного врача от 2020–2022 годов. Документы связаны с мерами по борьбе с распространением COVID-19. Например, Минздрав теперь может не формировать запас средств индивидуальной защиты, дезинфекционных и противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения COVID-19.

В начале июля 2023 года глава Роспотребнадзора подписала постановление об отмене очередных ограничений, связанных с пандемией, – норматив по трехуровневой системе тестирования населения признан утратившим силу. Ранее в регионах с высоким уровнем заболеваемости рекомендовали проводить не менее 300 исследований на 100 тысяч человек.