В Сеченовском университете впервые напечатали на биопринтере клеточные сфероиды

Результаты проведенного исследования опубликованы в научном журнале Bioprinting издательства Elsevier, входящем в базу данных Scopus.

Технология прямого лазерно-индуцированного переноса сфероидов получила название LIFT (laser-induced forward transfer). В процессе LIFT-биопечати ученые применяли специальное оптическое устройство – «Пи-шейпер», способное менять распределение лазерной энергии в форме двойного кольца, что позволило сократить негативное воздействие лазерного излучения на клеточные структуры. Такой метод, отметили в Сеченовском университете, приводит к более высокой жизнеспособности сфероидов после печати, чем при обычном распределении энергии в лазерном пучке.

Используя геометрию лазерного пятна в форме двойного кольца, специалисты напечатали сфероиды в виде простых геометрических фигур –​ линии, треугольника и квадрата.​ «Исследование, которое провела наша научная группа, – первое в мире. Разработанный подход является важной вехой для области биопечати в целом, поскольку открывает широкие возможности для биофабрикации органов и тканей, а также устройств на основе сфероидов», – заявил один из создателей технологии, директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Петр Тимашев.

По словам разработчиков, LIFT-биопечать зарекомендовала себя как точный, безопасный и воспроизводимый метод биофабрикации. В перспективе технологию, считают ученые, можно будет использовать для изучения взаимодействия между клетками, создания искусственных тканей и органов, например, аналогов уретры, кожи и хряща, а также для проведения испытаний лекарств.

В июне 2023 года журнал Первого МГМУ «Сеченовский вестник» включили в международную наукометрическую базу данных Scopus. Научный редактор издания Мария Надинская отметила, что журнал достиг международных стандартов представления научных статей и редакция будет прилагать усилия для коллегиального взаимодействия с международным академическим сообществом.

По версии рейтингового агентства RAEX, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – лучший вуз страны в 2023 году в категориях «медицина» и «фармация». Рейтинг университетов по направлениям подготовки агентство составляет второй год, в этот раз, кроме «медицины» и «психологии», включен раздел «фармация». В первую тройку фармацевтического рейтинга вошли, кроме Сеченовского университета, МГУ им. М.В. Ломоносова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. ТОП10 вузов в категории «медицина», в сравнении с версией рейтинга 2022 года, не изменился, однако в ТОП20 впервые вошли медуниверситеты Тюмени, Самары, Краснодара и Рязани.

Фото: sechenov.ru

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