Как проходит пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных препаратов?

1 марта стартовал пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Эксперимент проводится в трех субъектах: в Москве, Московской и Белгородской областях и рассчитан на три года – до марта 2026 года.

К дистанционной продаже допущены не все рецептурные препараты: перед запуском проекта Минздрав согласовал список из 904 международных непатентованных наименований, разрешенных к дистанционной продаже.

Несмотря на то что эксперимент был долгожданным, стартовал он не очень активно. По данным Росздравнадзора, на настоящий момент выдано только 22 разрешения на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами. А всего, как пишет «ФВ» со ссылкой на данные Минздрава, в течение первых трех месяцев было доставлено 80 заказов, содержащих 92 лекарственных средства.

gxpnews