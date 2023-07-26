Roche совместно с Alnylam разработает ЛП для лечения гипертонии

Швейцарская фармацевтическая группа Roche заявила о начале партнерства с американской биофармацевтической компанией Alnylam с целью совместной разработки и коммерциализации экспериментального РНК-интерактивного препарата Zilebesiran для лечения гипертонии. ЛП в настоящее время находится на второй фазе КИ.

По условиям соглашения, которое предоставляет Roche эксклюзивные права на коммерциализацию за пределами США и права на совместную коммерциализацию внутри страны, Alnylam получит авансовый платеж в размере $310 млн.

В исследовании первой фазы Zilebesiran по сравнению с плацебо ассоциировался с дозозависимым снижением уровня ангиотензиногена в сыворотке (АГТ), достижением тонического контроля артериального давления с последовательным и устойчивым снижением артериального давления в течение 24-часового периода, устойчивым до шести месяцев после однократного приема ≥200 мг. Zilebesiran также продемонстрировал приемлемый профиль безопасности, поддерживающий продолжение клинических исследований. Безопасность и эффективность ЛП исследуются в клинической программе Alnylam KARDIA Phase 2, либо в качестве монотерапии (KARDIA-1), либо в комбинации с одним из трех стандартных антигипертензивных препаратов (KARDIA-2).

Ранее FDA ускоренно одобрило экспериментальную терапию швейцарской Roche для лечения одного из видов прогрессирующего рака крови. Препарат Columvi (глофитамаб) применим для борьбы с диффузной В-крупноклеточной лимфомой у взрослых, которые ранее получили не менее двух линий лечения до рецидива.

gxpnews