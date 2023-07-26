Pfizer прекращает лицензионное соглашение с Syros

Syros Pharmaceuticals заявила, что Pfizer расторгает лицензионное соглашение между компаниями, касающееся разработки новых методов лечения двух заболеваний крови. Акции Syros упали на 5,7% после открытия торгов. Компания намерена найти нового партнера по лицензированию для своей программы борьбы с серповидно-клеточной анемией.

Прекращение деятельности положит конец более чем трехлетнему сотрудничеству компании с производителем лекарств от серповидно-клеточной анемии Global Blood Therapeutics, которую Pfizer купила в августе прошлого года за $5,4 млрд. Партнерство в отношении серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии – заболеваний, влияющих на выработку и природу гемоглобина в крови, – заканчивается 16 октября.