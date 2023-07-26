Южная Корея утилизировала 21,86 млн доз вакцины от COVID-19 из-за истечения срока годности

Более 21 млн неиспользованных доз вакцины от коронавируса было утилизировано с 2021 года в Республике Корея из-за истечения срока годности. Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) планирует к осени представить обновленную версию вакцины от коронавируса для зимнего сезона после консультаций с Moderna и Pfizer.

С 2022 года KCDC пытается решить, что делать с неиспользованными препаратами. Это связано с тем, что, хотя агентство подчеркивает необходимость всеобщей вакцинации, спрос на вакцины постепенно снижается. Более 86% граждан Южной Кореи вакцинировали от коронавирусной инфекции, однако некоторые жители страны считают, что в случае инфицирования иммунитет приобретается навсегда, и предпочитают не использовать вакцину.