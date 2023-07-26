ЛП ViiV Healthcare для профилактики ВИЧ получил разрешение на продажу в Европе

Специализирующаяся на лечении ВИЧ компания ViiV Healthcare, акциями которой владеют GSK (76,5%), Pfizer (13,5%) и Shionogi (10%), и Медицинский патентный пул (MPP) объявили о получении положительного заключения CHMP от Европейского агентства по лекарственным средствам для своего ЛП Cabotegravir в двух видах: в инъекционном виде и в виде таблеток.

Cabotegravir (каботегравир) является ингибитором вирусной интегразы – фермента, управляющего функцией внедрения генетического материала вируса в геном хозяина. Препарат структурно близок к антиретровирусному средству долутегравиру. Результаты КИ показали, что терапия Cabotegravir шесть раз в год продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с ежедневным пероральным приемом эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата (FTC/TDF).

«Препараты длительного действия могут сыграть важную роль в снижении таких проблем, как непостоянная приверженность к ежедневному приему таблеток и стигматизация, связанная с пероральным приемом ЛП», – сказала Кимберли Смит, руководитель отдела исследований и разработок компании ViiV Healthcare.

Cabotegravir в настоящее время одобрен для использования в США, Австралии, Зимбабве, Южной Африке, Малави, Ботсване и Бразилии под названием Apretude.

gxpnews