В США одобрили первый препарат от компании Verrica для лечения контагиозного моллюска

FDA выдало одобрение препарату Verrica Pharmaceuticals. Он предназначен для лечения кожного вирусного заболевания под названием «контагиозный моллюск».

FDA одобрило препарат Verrica Pharmaceuticals Ycanth для лечения контагиозного моллюска кожи у взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение американского регулятора сделает Ycanth первым одобренным средством для лечения контагиозного моллюска в Соединенных Штатах. Препарат применяется с помощью одноразового аппликатора для местного дозирования.

Контагиозный моллюск — это кожное вирусное заболеваниe, которое вызывается поксвирусом и приводит к поражениям кожи. Обычно они проходят в течение года, но в некоторых случаях для этого может потребоваться гораздо больше времени.

Аналитик Needham Серж Беланже оценил стоимость препарата примерно в 500 долл., а пик продаж оценивается в диапазоне 200 млн долл., пишет Reuters.

По оценкам компании, ежегодно около шести миллионов человек в Соединенных Штатах, в основном дети, страдают от этого состояния. Ранее против него не существовало утвержденных методов лечения.

Verrica заявила, что этот препарат оказался эффективным в двух исследованиях III фазы, CAMP-1 и CAMP-2. У примерно половины пациентов, получавших препарат, в течение двенадцати недель полностью исчезли все поддающиеся лечению моллюски. Этот показатель намного выше, чем в группе плацебо.

Компания также испытывает препарат для лечения обыкновенных бородавок и остроконечных кондилом.

Николай Соколов

pharmvestnik