Минздрав одобрил новый препарат для лечения ВИЧ

Минздрав одобрил новый препарат «Рукобиа» (МНН фостемсавир) от компании ViiV Healthcare. Лекарство применяется для лечения ВИЧ-инфекции. В США препарат был одобрен в 2020 году.

Компания ViiV Healthcare получила регистрационное удостоверение на препарат «Рукобиа» для лечения ВИЧ. Лекарство показано для применения в комбинации с другими противовирусными препаратами у пациентов, которые перестали отвечать на стандартные антиретровирусные препараты. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Лекарство выпускается в таблетках с пролонгированным высвобождением в дозировке 600 мг. Производителем препарата выступает итальянская «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А».

Фостемсавир — это первый в своем классе ингибитор прикрепления ВИЧ. Блокируя рецептор gp120 вируса, препарат предотвращает первоначальное прикрепление вируса к CD4+ T-клетке хозяина и проникновение в иммунную клетку хозяина. Фостемсавир снижает вирусную нагрузку.