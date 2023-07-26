Pfizer заявила о возможных перебоях в поставках после повредившего завод компании торнадо

Pfizer сообщила о вероятных перебоях с поставками более чем 30 препаратов после того, как один из заводов компании сильно повредил торнадо.

Pfizer заявила о возможных перебоях с поставками более чем 30 препаратов после того, как на прошлой неделе торнадо повредил завод компании в Северной Каролине. Речь идет в том числе об инъекциях фентанила и анестезирующего лидокаина. Об этом сообщает Reuters.

В конце прошлой недели компания разослала по больницам письмо, в котором сообщила, что определила 64 различных состава из более чем 30 препаратов, которые производились на заводе. С их поставками могут произойти перебои, поэтому компания установила ограничения на их отпуск.

На прошлой неделе торнадо повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в городе Роки-Маунт в Северной Каролине. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что ветер разрушил склад, но производственные мощности пострадали не сильно.

Завод в Роки-Маунт — одно из крупнейших в мире предприятий по производству стерильных инъекционных препаратов. Он производит анестетики, обезболивающие и противоинфекционные препараты, которые предназначены для использования в больницах. Согласно сайту компании, почти 25% стерильных инъекционных препаратов Pfizer, используемых в больницах США, производятся на этом предприятии.

Старший директор по аптечной практике и качеству Американского общества фармацевтов системы здравоохранения (ASHP) Майкл Ганио заявил, что многих препаратов из списка Pfizer уже не хватает в больницах.

«Вполне вероятно, что больницы и системы здравоохранения уже начали справляться с этой нехваткой или разработали стратегии для ее решения, — отметил он. — Так что, надеюсь, влияние [перебоев] будет минимальным».

Николай Соколов

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