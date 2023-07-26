Евгения Нифантьева избрали заместителем председателя Комитета ГД по охране здоровья

С 2000 по 2005 годы — генеральный директор ООО «Нео-Фарм». С 2005 по 2006 годы начальник отдела лицензирования контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Управления Росздравнадзора по Москве и Московской области. В 2006-2021 годах возглавлял ООО «Нео-Фарм».

В сентябре 2021 года Евгений Нифантьев избран депутатом Госдумы, где стал членом Комитета по промышленности и торговле. В марте 2022 года вместе с рядом других депутатов был внесен в санкционный список Минфина США. В июле того же года передал права на аптечные сети «Неофарм» и «Столички» закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест».

Фото: duma.gov.ru

Артем Косенок

Маргарита Грошева

pharmvestnik