Евгения Нифантьева избрали заместителем председателя Комитета ГД по охране здоровья

Евгений Нифантьев был избран заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Такое решение сегодня приняли депутаты на заседании нижней палаты парламента.
Евгений Нифантьев избран заместителем председателя Комитета ГД по охране здоровья. Такая информация размещена в электронной базе нижней палаты парламента. Постановление депутаты Госдумы приняли на сегодняшнем заседании, 25 июля.
Евгений Нифантьев родился 14 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил фармфакультет ММА им И.М. Сеченова (сейчас — Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова) по специальности «провизор». С 2007 по 2008 годы прошел обучение по программе «Executive MBA — управление развитием бизнеса».
С 2000 по 2005 годы — генеральный директор ООО «Нео-Фарм». С 2005 по 2006 годы начальник отдела лицензирования контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Управления Росздравнадзора по Москве и Московской области. В 2006-2021 годах возглавлял ООО «Нео-Фарм».
В сентябре 2021 года Евгений Нифантьев избран депутатом Госдумы, где стал членом Комитета по промышленности и торговле. В марте 2022 года вместе с рядом других депутатов был внесен в санкционный список Минфина США. В июле того же года передал права на аптечные сети «Неофарм» и «Столички» закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест».
Фото: duma.gov.ru
Артем Косенок
Маргарита Грошева
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