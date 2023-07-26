Правительство: закон о РОП не приведет к росту цен на импортные лекарства

Новая система расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию упаковки и товаров (РОП), введение которой рассматривается в Госдуме, не приведет к удорожанию ввозимых в РФ лекарств и детского питания, об этом говорится в протоколе совещания у заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Она также поручила предусмотреть подачу заявлений, отчетностей и документов посредством личного кабинета в госинфосистеме учета отходов от использования товаров, портала «Госуслуги», а также электронного сервиса Росприроднадзора.

«Минприроды России, Российскому экологическому оператору обеспечить привлечение депутатов Государственной думы, сенаторов РФ при подготовке проектов подзаконных актов, направленных на реализацию норм законопроекта, в целях недопущения установления требований, влияющих на стоимость социально значимых товаров, включая продукты для детского питания и лекарственные средства, импортируемые на территорию РФ», – говорится в документе, который распространила пресс-служба Абрамченко.

Кроме того, Абрамченко в ходе доработки ко второму чтению в Госдуме законопроекта о новой системе РОП поручила предусмотреть подачу заявлений, отчетностей и документов посредством личного кабинета в госинфосистеме учета отходов от использования товаров, портала «Госуслуги», а также электронного сервиса Росприроднадзора.

Ранее в GxP News вышла авторская колонка генерального директора Евгения Слинякова АО «Промис» на тему «Как на фармотрасли отразится законопроект по расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки».

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