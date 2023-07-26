Матвиенко: «Совфед работает над облегчением закупочных процедур для научных лабораторий»

Сенаторы работают над облегчением закупочных процедур для научных учреждений, чтобы сделать более эффективной их работу. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«Мы сейчас уже работаем над этим, надеюсь, в осеннюю сессию вынесем. Это облегчение закупочных процедур для учреждений, занимающихся научными исследованиями, наукой и другим. <…> Много глупостей, которые [сейчас] сдерживают эффективную работу научных лабораторий, научных институтов», – сказала Матвиенко.
Она напомнила, что ранее 44-й закон о госзакупках уже был оперативно доработан в диалоге с губернаторами, правительством и бизнесом с учетом существующих реалий, «в течение двух месяцев вышел [обновленный] закон». «Только за два месяца после принятия этого закона объем закупок по новым правилам, где были устранены лишние барьеры, лишние препятствия, вырос в пять раз», – сказала Матвиенко.
По ее словам, сейчас ведется доработка закона в части централизации закупки лекарств государственными унитарными предприятиями в субъектах, что позволит более эффективно обеспечить лекарствами медицинские учреждения и льготные категории граждан. «Продолжим [доработку законодательства о закупках] до тех пор, пока не создадим нужные, правильные условия для работы и бизнеса, и экономики, и органов госвласти», – добавила спикер Совфеда.
Ранее председатель Совета Федерации заявляла о необходимости всесторонне поддерживать российских ученых, которые заняты разработкой лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями.