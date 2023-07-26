В Словакии критическая нехватка жизненно важных ЛС

Чешские СМИ сообщили, что Словакия столкнулась с острой нехваткой лекарств для сердечно-сосудистых заболеваний и инсулина. Список лекарств, которые нельзя получить в стране, согласно порталу, может быть длинным.

СМИ передают, что сотрудники аптек утверждают, что столь критической ситуации со снабжением лекарствами в Словакии не было. При этом, как отметил портал, особое беспокойство она вызывает у онкологических больных, страдающих от диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Сложности со снабжением лекарствами в Словакии начались в период пандемии. После ее завершения прошло более года, но положение не изменилось к лучшему.

Словацкая фармацевтическая палата признает безысходность ситуации. «Во многих случаях проблема отсутствия [лекарств] находится на границе ее решаемости», – проинформировала она портал. Некоторые больные срочно нуждаются в лечебных препаратах и не могут ждать.

Ранее GxP News выпустил материал о ситуации с дефицитом лекарств в Северной Америке и странах Европы, где выяснил причину возникновения нехватки препаратов.

gxpnews