Госдума одобрила во втором чтении полномочия Роспотребнадзора по контролю за маркировкой товаров

Госдума приняла во втором чтении нормы, которыми устанавливается государственный контроль за маркировкой товаров средствами идентификации, а также ограничивается доступ к системе мониторинга движения лекарственных средств. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о внесудебном банкротстве граждан.

Роспотребнадзор наделяется полномочием по контролю (надзору) за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, связанных с оборотом товаров, информация о которых подлежит внесению в указанную государственную информационную систему в соответствии с действующим законодательством.

В закон «Об обращении лекарственных средств» вносятся изменения, касающиеся госконтроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Согласно документу, информация, содержащаяся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, является информацией ограниченного доступа (исключение составит информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами, а также информация, отнесенная правительством к общедоступной). Производитель лекарств, держатель либо владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата получает содержащуюся в системе мониторинга информацию ограниченного доступа о сериях и партиях этих лекарственных препаратов безвозмездно и вправе осуществлять самостоятельно или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к такой информации или результатам ее обработки имеет только данный субъект обращения лекарственных средств или лицо, которому он поручил обработку.

gxpnews