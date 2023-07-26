Собянин: «Объем промышленного производства в Москве за пять месяцев увеличился на 11,1%»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обрабатывающие предприятия Москвы за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 11,1%. По словам мэра, эти предприятия обеспечивают город самыми необходимыми товарами, в том числе лекарствами и химической продукцией.

«Например, с января производство одежды выросло на 36,6%, обуви – на 30%, пищевых продуктов – на 23,6%. Компании активно увеличивают долю отечественного оборудования и сырья. Мы помогаем в этом. Сегодня городские программы поддержки включают больше 20 мер и набор антикризисных инструментов. Кроме того, 67 столичных предприятий имеют статус промышленного комплекса. Это дает возможность получать налоговые льготы и развивать производство», – написал он.

Ранее Сергей Собянин также сообщил, что систематизация процессов и в целом модернизация онкологической помощи в Москве значительно повысила ее качество. Столица оказывает медпомощь всем обратившимся за ней гражданам, в том числе жителям из других регионов при наличии соответствующего направления.

gxpnews