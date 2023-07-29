ГК «Фармасинтез» выходит на рынок Эквадора

ГК «Фармасинтез» получила семь регистрационных удостоверений в Эквадоре на лекарственные препараты для терапии сахарного диабета, ВИЧ, а также для лечения злокачественных новообразований (химиотерапевтические препараты), дающих право на ввоз и дистрибьюцию лекарств на территории страны.

Препараты будут производиться на площадках «Фармасинтез-Норд», «Фармасинтез-Тюмень» и иркутском заводе АО «Фармасинтез». Старт поставок в Эквадор запланирован на ближайшее время.

На данный момент ГК «Фармасинтез» зарегистрировано более 100 препаратов в странах СНГ и Латинской Америки.

«Не так давно компания получила регистрационные удостоверения в Доминиканской Республике на поставку трех противоопухолевых препаратов, производимых „Фармасинтез-Норд”. Выход в Эквадор стал для компании новым шагом для увеличения присутствия на рынке региона Латинской Америки. На данный момент также проводится активная работа и с другими крупными странами региона. Мы видим потенциал в сотрудничестве с Латинской Америкой, в первую очередь в достаточно большом количестве входящих в нее дружественных стран, с которыми исторически сложились конструктивные отношения в регионе», – отметил Никита Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез».

Напомним, что в июле 2023 года научно-производственный комплекс «Фармасинтез-Норд», входящий в группу компаний «Фармасинтез», успешно прошел инспекцию Минздрава Сирии на соответствие требованиям GMP-стандартов и получил официальное разрешение на поставку производимых препаратов на территорию Сирийской Арабской Республики.

gxpnews