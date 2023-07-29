Biogen сокращает 11% штата сотрудников для запуска препарата для лечения Альцгеймера

Biogen планирует сократить 1000 сотрудников, или 11% всего штата организации. Как во вторник сообщило агентство Reuters, такой шаг необходим для сокращения расходов в преддверии запуска нового препарата для лечения Альцгеймера.

В апреле Biogen решил приостановить или прекратить исследования минимум четырех экспериментальных препаратов для сокращения расходов и сосредоточения на производстве более прибыльных вариантов. «Дела Biogen находятся на переходном этапе», – приводит Reuters слова генерального директора компании Криса Вибахера. «Хотя мы будем вкладывать значительные средства в <…> запуск новых продуктов, нам также придется меньше инвестировать в другие области», – добавил он.

В январе Biogen и японская компания Eisai подали заявку на регистрацию нового препарата от болезни Альцгеймера Leqembi в Японии. 7 июля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило применение препарата.

Biogen столкнулся с огромными финансовыми и репутационными потерями при работе и продвижении своего другого ЛП от болезни Альцгеймера – Aduhelm. Ранее GxP News выпустили большой материал с разбором рынка препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

gxpnews