Госдума одобрила в третьем чтении полномочия Роспотребнадзора по контролю за маркировкой товаров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы, которыми устанавливается государственный контроль за маркировкой товаров средствами идентификации, а также ограничивается доступ к системе мониторинга движения лекарственных средств. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о внесудебном банкротстве граждан.

Роспотребнадзор наделяется полномочием по контролю (надзору) за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, связанных с оборотом товаров, информация о которых подлежит внесению в указанную государственную информационную систему в соответствии с действующим законодательством.