Фармацевтическое производство: как сотрудники предприятий улучшают рабочие процессы

Фармацевтическая промышленность относится к наиболее динамично развивающимся отраслям. На отечественных мощностях выпускаются лекарственные препараты против широкого спектра социально значимых заболеваний, а значит, фармпроизводства должны быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, так как их деятельность напрямую связана с охраной здоровья граждан. Актуальные приоритеты отрасли отражены в недавно утвержденной Правительством РФ стратегии «Фарма-2030». Первым пунктом в стратегии стоит обеспечение лекарственной независимости и национальной безопасности Российской Федерации за счет локального производства наиболее значимых групп лекарственных средств, в том числе оригинальных препаратов, путем выстраивания кооперационных связей, охватывающих весь жизненный цикл продукции.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает 815 международных непатентованных наименований. В настоящее время возможность осуществлять стадии производства в Российской Федерации есть для 82% из них. «Фарма-2030» предполагает расширение производственной номенклатуры основных действующих веществ (фармацевтических субстанций и сырьевых ингредиентов, необходимых для их производства), а также сырья, материалов, оборудования и комплектующих для обеспечения лекарственной безопасности. Чтобы выполнить поставленные задачи и достичь приоритетных целей, фармацевтические компании должны обеспечивать надежные цепочки производства и поставок сырья и лекарственных средств, при этом поддерживая высокие качество и эффективность.

Такой курс требует пересмотра и оптимизации производственных процессов, обновления устоявшихся рабочих схем, особого внимания к операционной эффективности. На протяжении всей истории группы компаний «Р-Фарм» сотрудники ее предприятий предлагали и продвигали улучшения рабочих процессов, однако это явление не было массовым или системным. В сложившихся обстоятельствах возникла необходимость сделать операционную эффективность новой философией фармацевтического производства. Для выполнения этой задачи в группе компаний был выделен департамент операционной эффективности, он приступил к работе в 2022 году.

Под контролем департамента на площадках «Р-Фарм» с 2022 года реализуется концепция бережливого производства, предполагающая непрерывный процесс изменений, направленных на выявление и устранение потерь. Потери могут быть связаны с ошибками в документации, лишними перемещениями материалов, неоптимальной организацией рабочих мест и другими факторами. Результатом устранения потерь становится улучшение качества производственных процессов, сокращаются их длительность и затраты на них. Соответственно, повышается производительность труда. При этом движущей силой изменений становятся не руководители, а сотрудники, занятые на производстве и знающие обо всех сильных и слабых сторонах рабочих процессов. Например, одна из рабочих групп на московском предприятии группы компаний «Р-Фарм» предложила вместо закупки готовых дезсредств для уборки изготавливать их самостоятельно, в перспективе это позволит существенно снизить затраты на такие средства. Цель первого этапа мероприятий по операционной эффективности на всех площадках «Р-Фарм» – внедрить улучшения, позволяющие сэкономить порядка 450 млн рублей в год.

В ноябре 2022 года был сделан еще один шаг, направленный на оптимизацию рабочих процессов: группа компаний «Р-Фарм» стала участником национального проекта «Производительность труда». После аудита со стороны экспертов проекта в качестве площадки для реализации пилотной фазы были выбраны два производственных участка флагманского завода «Р-Фарм» в Ярославле. Выполнение программы по проекту стартовало в марте 2023 года. К настоящему времени завершена фаза диагностики. За три месяца работы была сформирована команда из сотрудников производственной площадки и департамента операционной эффективности «Р-Фарм», которая совместно с экспертами заложила основы для дальнейшего развития проекта. В частности, были выявлены 150 проблемных точек рабочих процессов, оценены потери, связанные с излишней транспортировкой, и сертифицированы внутренние тренеры, задачей которых станет обучение инструментам бережливого производства не менее 70% сотрудников предприятия.

Общий срок пилотного этапа, проходящего с участием специалистов, составляет шесть месяцев, общий срок проекта – три года. За это время результаты пилотного этапа должны быть тиражированы на все площадки группы компаний «Р-Фарм».

gxpnews