Производство лекарств в России в июне 2023 выросло на 13,9%

Производство лекарственных препаратов в июне 2023 года увеличилось на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем – до 54,2 млрд рублей, следует из данных Росстата.

“Лекарственных препаратов в июне изготовлено на 54,2 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в июне 2022 года, и на 9,1% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, изготовлено продукции на 311 млрд рублей”, – говорится в документе.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2023 года вырос по сравнению с июнем 2022 года и маем 2023 года на 6,1% и 6,5% соответственно, а за первое полугодие производство такой продукции снизилось на 7,3% по сравнению с январем – июнем 2022 года. Сывороток и вакцин в июне изготовлено 1,7 млрд доз, что на 23,9% больше, чем в июне 2022 года, и на 21,2% больше, чем в мае 2023 года. Выпуск в ампулах составил 185 тыс. штук, что на 72,5% меньше, чем годом ранее, и на 65,3% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 9,1%, а в ампулах – на 8,5%.

По данным Росстата, производство фармацевтических субстанций в июне 2023 года снизилось по сравнению с июнем 2022 года и маем 2023 года на 53,1% и 56,3% соответственно. За первое полугодие фармсубстанций произведено на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 43,8 тонны, что на 3,9% меньше, чем в июне 2022 года, и на 41,1% меньше, чем в мае 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2022 года на 3,6%, но снизился по сравнению с маем 2023 года на 21,2%, составив 97,1 тонны.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в июне изготовлено 53,8 млн упаковок, что на 30,7% больше, чем годом ранее, и на 0,4% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие их произведено 306 млн упаковок, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов выпущено 22,3 млн упаковок, что на 50,4% меньше, чем в июне 2022 года, но на 8,7% больше, чем в мае 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в июне 2023 года выпущено на 4,2 млрд рублей, что на 34,5% больше, чем в июне 2022 года, и на 18,7% больше, чем в мае 2023 года. В целом за первое полугодие текущего года производство медицинской аппаратуры этого типа возросло до 18,6 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, добавили в Росстате.

gxpnews