В Нижегородской области назначены куратор и министр здравоохранения

В правительстве Нижегородской области произошли кадровые перестановки. На смену Давиду Мелик-Гусейнову, совмещавшему два поста – министра здравоохранения и заместителя губернатора, курирующему эту сферу, пришли Галина Михайлова и Андрей Чечерин. Мелик-Гусейнов оставил должности 21 июля и возглавил футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», который играет в российской премьер-лиге.
Галина Михайлова назначена исполняющим обязанности главы Минздрава Нижегородской области. До этого она занимала пост заместителя главы регионального ведомства. В сфере здравоохранения Михайлова работает с 1986 года. С 2009 по 2018 год она руководила Минздравом Новгородской области, после этого перешла в нижегородское ведомство.
«Преодоление пандемии, масштабный ремонт Нижегородской детской областной больницы, программа модернизации первичного звена (ремонты, оборудование и транспорт), мероприятия нацпроекта. Галина Васильевна показала себя как ответственный управленец, заслужила признание профессионального сообщества», – отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Андрей Чечерин до назначения на должность заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения и образования, работал в качестве первого заместителя министра финансов Нижегородской области. Кандидатуру чиновника должны согласовать на очередном заседании законодательного собрания, которое состоится 27 июля.
Официально о переходе Давида Мелик-Гусейнова на должность главы футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» стало известно 21 июля. Мелик-Гусейнов был министром здравоохранения региона и вице-губернатором, курирующим социальную сферу, с весны 2020 года.
Источник: ТАСС
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