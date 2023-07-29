В Нижегородской области назначены куратор и министр здравоохранения

Галина Михайлова назначена исполняющим обязанности главы Минздрава Нижегородской области. До этого она занимала пост заместителя главы регионального ведомства. В сфере здравоохранения Михайлова работает с 1986 года. С 2009 по 2018 год она руководила Минздравом Новгородской области, после этого перешла в нижегородское ведомство.

«Преодоление пандемии, масштабный ремонт Нижегородской детской областной больницы, программа модернизации первичного звена (ремонты, оборудование и транспорт), мероприятия нацпроекта. Галина Васильевна показала себя как ответственный управленец, заслужила признание профессионального сообщества», – отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Андрей Чечерин до назначения на должность заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения и образования, работал в качестве первого заместителя министра финансов Нижегородской области. Кандидатуру чиновника должны согласовать на очередном заседании законодательного собрания, которое состоится 27 июля.

Официально о переходе Давида Мелик-Гусейнова на должность главы футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» стало известно 21 июля. Мелик-Гусейнов был министром здравоохранения региона и вице-губернатором, курирующим социальную сферу, с весны 2020 года.