Мэрия Москвы изменила условия офсетных контрактов с «Р-Фарм» и «Биокадом»

Правительство Москвы пересмотрело условия двух офсетных контрактов, заключенных в 2017—2018 годах с компаниями «Биокад» и «Р-Фарм». Так, общая сумма закупок была снижена на 40% и составила 19,45 млрд руб. Изменения также коснулись перечня и объемов препаратов, заложенных в исходных договорах.

Мэрия Москвы пересмотрела условия ранее заключенных с «Р-Фарм» и «Биокадом» двух офсетных контрактов. Их исходная общая сумма в 32,5 млрд руб. снизилась на 40% — до 19,45 млрд руб. Соответствующие дополнительные соглашения, подписанные сторонами в марте, июне и июле 2023 года, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.

Так, обязательства Департамента здравоохранения Москвы перед «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм») сократились с первоначальных 18,4 млрд руб. почти до 11 млрд руб. Перед «Биокадом» — с 13,6 млрд руб. до 8,45 млрд руб. В департаменте изданию пояснили, что корректировки контрактов связаны с изменением схем лечения и переводом финансирования части терапии в ОМС или федеральные программы. В «Р-Фарм» от комментариев отказались, в «Биокаде» на запрос не ответили.

Отмечается, что изменения коснулись не только суммы контрактов, но и перечня и объемов препаратов, заложенных в исходных договорах. Так, «Р-Опра» должна будет за семь лет поставить почти втрое меньше противоопухолевого пазопаниба, но в семь раз больше антикоагулянта ривароксабана. В дополнительных соглашениях с «Биокадом» скорректирована и закупочная цена. Так, по онкопрепарату темозоломид она снижена вдвое.

Кроме того, из первоначального списка препаратов, которые должны были поставлять компании, исключен ряд позиций. В частности, мэрия не будет закупать эверолимус, используемый после трансплантации тканей, онкопрепарат эрлотиниб, финголимод от рассеянного склероза. Также из перечня выбыли лекарства, применяемые при лечении легочных заболеваний,— тиотропия бромид, аклидиния бромид, бозентан.

Как обнаружил «ФВ», правительство Московской области также пересмотрело контракт, заключенный в 2019 году с «ПСК Фарма» на производство 17 МНН. Сначала было снижение в марте 2023 года, потом в июне текущего года. В итоге сумма контракта снизилась с 1,7 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Такая информация размещена на сайте госзакупок. В дополнительном соглашении от 16 марта 2023 года говорится, что это произошло из-за изменения отпускной цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Согласно условиям инвестору необходимо было за два года вложить не менее 1 млрд руб. в модернизацию или организацию производства лекарств в регионе.

Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 году с компанией «Биокад». Сумма контракта составила 14 млрд руб. В 2018 году структура «Р-Фарм» — ООО «Р-Опра» выиграла офсетный контракт с Москвой на поставку лекарств. Компания предложила исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной максимальной цене в 22,5 млрд руб.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik