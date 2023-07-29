FDA одобрило первый препарат для лечения распространенного заболевания век

FDA одобрило препарат для лечения демодекозного блефарита от компании Tarsus Pharmaceuticals. Это первое средство, направленное на устранение причины заболевания.

FDA одобрило Xdemvy, офтальмологический раствор для лечения демодекозного блефарита. Это первый препарат, направленный на устранение причины заболевания, пишет FiercePharma.

Глазные капли Xdemvy от компании Tarsus Pharmaceuticals непосредственно воздействуют на клеща демодекса, чье размножение и паразитирование приводит к развитию демодекозного блефарита. До появления Xdemvy каждый двенадцатый взрослый американец, страдающий этим заболеванием, использовал масло чайного дерева и салфетки для век, которые не нацелены на устранение основной причины болезни.

Демодекозный блефарит характеризуется покраснением, выпадением ресниц, зудом вдоль основания века и образованием «воротничков» между ресницами. Эти «воротнички» представляют собой остатки продуктов жизнедеятельности и яйца клещей.

Согласно пресс-релизу компании, решение FDA было основано на результатах двух рандомизированных контролируемых исследований Saturn-1 и Saturn-2. В них принимали участие 833 пациента, 415 из которых получали Xdemvy. К 43-му дню каждого исследования у пациентов наметились значительное улучшение состояния век с уменьшением количества «воротничков» до двух на верхнем веке.

Препарат показал себя безопасным и хорошо переносимым. Наиболее частыми побочными реакциями со стороны глаз были покалывание и жжение в месте закапывания, о которых сообщали 10% пациентов.

Портфель препаратов компании также включает в себя лекарства для лечения дисфункции мейбомиевых желез, розацеа и болезни Лайма.

Николай Соколов

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