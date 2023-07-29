Фигуранты дела о поставке поддельных СИЗ в Перми на 71 млн рублей получили реальные сроки

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Станислав Чалков получил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Решением суда он лишен права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медизделий на 3 года. Аналогичное наказание назначено и Уткирбеку Мамажонову.

Демокрит Манелов по решению суда проведет в колонии общего режима 6 лет. Его обязали также выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий.

В 2020 году правительство Пермского края направило из резервного фонда более 360 млн рублей для формирования запаса медизделий в регионе. Из указанных средств 71 млн рублей предназначался для закупки 700 тысяч хирургических халатов и 57 тысяч комплектов защитной одежды для медиков.

Суд и следствие установили: с октября 2020-го по 25 мая 2021 года фигуранты сговорились и в составе группы лиц произвели в Казани для дальнейшего сбыта в Пермском крае более 700 тысяч фальсифицированных СИЗ. Таким образом фигурантам удалось похитить бюджетные средства в размере 71 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела для возмещения причиненного Минздраву края вреда суд наложил арест на имущество и денежные средства предпринимателей. Как отмечали местные СМИ, речь шла о фальсифицированной продукции производства ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», которую поставляли в пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв». Подделкой признали 700 тысяч халатов, а также 57,5 тысячи защитных комплектов (из 679,9 тысячи поставленных).

В июне 2021 года стартовало расследование дела о поставке фальсифицированной продукции. Позднее в одно производство с ним было объединено дело о мошенничестве. Станислава Чалкова и Уткирбека Мамажонова задержали в апреле 2022 года. Чалкову тогда предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. До июня 2022 года предприниматель находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест до декабря.

Мамажонова обвинили в сбыте фальсифицированных медизделий, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (п. «б» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), а также в мошенничестве. Решением суда он был помещен в СИЗО до 23 декабря 2022 года.

В апреле 2023 года уголовное дело в отношении предпринимателей было передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Кроме того, в ноябре 2022 года уголовное дело возбуждено в отношении действующего директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) Минздрава Пермского края Марины Баровой. По данным следствия, чиновница могла превысить должностные полномочия при приемке медицинских халатов и защитной одежды, а ее действия якобы причинили ущерб бюджету в 71 млн рублей.

Уточняется, что Барова «самоустранилась от принятия товара, создания приемочной комиссии и проведения экспертизы полученных СИЗ». Однако она оплатила поставленные изделия, в том числе после получения информации о поставке некачественного товара. Решением Дзержинского районного суда Перми в этом же месяце ее освободили от полицейского конвоя, но был наложен запрет на общение с коллегами, министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень и ряд других ограничений.

Апелляционная инстанция Пермского края 25 ноября частично удовлетворила ходатайство СК и изменила постановление Дзержинского райсуда. Кроме запрета на общение с коллегами, судья запретил чиновнице посещать помещения ГКУ «ФХУ» и ГКУЗ «МЦ «Резерв». Ограничения действовали 2,5 месяца. В феврале 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции посчитал их незаконными. В связи с этим апелляционное определение отменили.