Минздрав добавит два препарата для абортов в перечень, подлежащий ПКУ

Для прерывания беременности мифепристон используется исключительно в клиниках. Дозировка в этом случае составляет 200 мг. Мифепристон используется при медикаментозном прерывании развивающейся маточной беременности на ранних сроках в тандеме с мизопростолом.

При этом в проекте приказа не указана дозировка препаратов. Мифепристон в дозировке 10 мг содержится в ряде препаратов для экстренной (посткоитальной) контрацепции. Среди них – Женале от «Изварино Фарма», Внеплания от «Фармасинтеза», Гинепристон от Stada. Все они являются рецептурными. В перечне Минздрава не оказалось левоноргестрела (препараты для экстренной контрацепции Эксапел и Постинор от Gedeon Richter).

Однако в пояснительной записке к проекту приказа авторы указали, что аптеки отпускают препараты в том числе и без рецептов. В этом случае, отмечают составители документа, прием препаратов вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться для женщины смертью.

В Росздравнадзоре указали, что перечень подлежащих ПКУ препаратов не направлен на снижение доступности лекарств на рынке. «При назначении лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, оформляется рецептурный бланк формы номер 148-1/у-88, являющийся бланком строгой отчетности. Указанный рецепт действителен в течение 15 дней. Выписка рецепта не представляет каких-либо сложностей для врача», – сообщили в надзорном ведомстве.

Также Росздравнадзор представил статистику, согласно которой в результате мониторинга в связи с наличием предложений о розничной торговле препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности, был заблокирован 1 181 сайт. Параллельно Росстат опубликовал данные, из которых следует, что в 2022 году частные клиники провели 102 242 аборта из 506 005 процедур, выполненных во всех медучреждениях.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разработало проект приказа по контролю за оборотом препаратов для абортов, на пленарном заседании Госдумы в середине июля 2023 года. Принять документ планируют уже до конца 2023 года. По словам Мурашко, препараты, использующиеся для медикаментозного аборта, должны находиться под жестким контролем при обращении в медицинских и фармацевтических организациях.

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