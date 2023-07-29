Путин: «РФ поставит Африке 10 мобильных лабораторий в рамках программы борьбы с инфекциями»

«Подготовлена масштабная программа помощи Африке по борьбе с инфекциями, рассчитанная до 2026 года, на которую выделено 1,2 млрд рублей. В ее рамках в страны континента будет поставлено 10 мобильных лабораторий, подготовлены сотни специалистов, проведены совместные исследования», – сказал президент.

По словам президента, за последние месяцы РФ передала Демократической Республике Конго две российские мобильные лаборатории. Кроме того, продолжено оснащение российско-гвинейского центра изучения инфекций в городе Киндия, где разработано более 20 диагностических препаратов, уточнил Путин.

Минздрав РФ также заявил о готовности развивать локализацию производства отечественных препаратов и налаживать экспорт лекарств на территории стран Африки. «Готовы развивать сотрудничество и по локализации, и по экспорту российских лекарственных препаратов, имеющих ценовые преимущества – как для инфекционных заболеваний, так и для неинфекционных, влияющих на продолжительность жизни, в страны африканского региона», – сказал замглавы Минздрава России Сергей Глаголев на форуме.

Ранее госкорпорация «Росатом» сообщила, что готова предложить странам Африки многостороннее сотрудничество в сфере медицины. «Очень большой интерес вызывает применение радиофармпрепаратов (РФП). Сегодня наша линейка препаратов насчитывает 11 наименований. <…> Эту линейку предлагаем и нашим партнерам из Африки. В настоящее время в России строится завод по производству радиофармпрепаратов, и после его открытия к 2026 году мы готовы предложить всю линейку выпускаемой у нас продукции», – рассказал генеральный директор дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации Игорь Обрубов. Он добавил, что завод будет выпускать уже 25 серийно производимых радиофармпрепаратов.

gxpnews