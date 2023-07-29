Еврокомиссия одобрила применение ЛП Jardiance от компании Eli Lilly для лечения ХБП

Европейская комиссия одобрила препарат Jardiance производства Eli Lilly и Boehringer Ingelheim для лечения взрослых с хронической болезнью почек. В 2014 году препарат был одобрен для лечения пациентов с диабетом второго типа, в 2021 году – для лечения взрослых с сердечной недостаточностью.

Европейская комиссия основала свое решение на данных исследования Jardiance EMPA-KIDNEY, в котором оценивалось влияние ЛП на прогрессирование заболевания почек и риск сердечно-сосудистой смертности у 6609 пациентов по широкому кругу основных причин. Исследование достигло своей первичной конечной точки, показав, что Jardiance снижает риск прогрессирования заболевания.

Ранее стало известно, что Eli Lilly купила биофармацевтическую компанию Versanis за $1,93 млрд с целью расширения своего ассортимента лекарств для борьбы с ожирением. В настоящее время экспериментальный препарат Versanis – бимагрумаб – проходит испытания вместе с конкурирующим препаратом для снижения веса от Novo Nordisk.

gxpnews