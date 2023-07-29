В СФ поддержали законопроект о закупках лекарств у единственного поставщика

Планируется, что действие законопроекта будет распространено на закупки лекарственных средств, медизделий, лечебного питания, расходных материалов, средств для дезинфекции, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, на работы по ремонту и техническому обслуживанию медтехники. В случае утверждения новелла вступит в силу с 1 июля 2024 года. Однако в проекте оговорено, что регионы могут воспользоваться механизмом и до этой даты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму в мае 2022 года группой депутатов и сенаторов, некоторые регионы, например, Татарстан, Чувашская Республика, Архангельская, Нижегородская или Калужская области, пользуются правом закупать работы и услуги в том числе для обеспечения своего населения лекарствами и медизделиями через подведомственные или принадлежащие им предприятия, которых определяют единственным поставщиком.

Сенатор Анатолий Артамонов подчеркнул важность закона, приведя в пример опыт Калужской области. Он указал, что в регионе за «за один год удалось сэкономить 1 млрд рублей».

В пояснительной записке к законопроекту также отмечалось, что в регионах, использующих такой механизм обеспечения населения препаратами, практически отсутствуют отсроченные рецепты и просроченные лекарства. Также субъекты не испытывают дефицита необходимой фармпродукции и расходных материалов.

Право регионов на закупку работ и услуг у единственного поставщика прописано в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако в 360-ФЗ от 2 июля 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указано, что такая возможность действовала до 1 июля 2023 года.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что отмена этой нормы повлечет за собой широкую реформу результативной системы закупок, выстроенной регионами для реализации социальных нужд, приведет к дополнительным расходам региональных бюджетов и, соответственно, снизит доступность лекарственных средств и медицинских изделий для населения.