Средневзвешенная стоимость схемы лечения гепатита С составляет 300—400 тыс. рублей

В 2022 году средневзвешенная стоимость курса терапии гепатита С составила в среднем 300—400 тыс. руб. Стоимость лечения пангенотипными схемами была около 400 тыс. руб., 1 и 4 генотипов — от 140 тыс. руб. до 440 тыс. руб. Схемы с российским препаратом прямого противовирусного действия нарлапревиром оказались одними из самых дорогих.

В прошлом году общая сумма закупок противовирусных препаратов прямого действия для лечения гепатита С составила почти 8,3 млрд руб., что на 13% меньше, чем в 2021 году, подсчитала экспертная группа «Здравресурс». За шесть месяцев 2023 года — 7,8 млрд руб., что составляет 95% от общей суммы затрат за весь 2022 год. При сохранении таких темпов до конца года в 2023 году объемы закупок могут быть увеличены как минимум вдвое.

Сколько человек пролечили

По оценкам «Здравресурса», в 2022 году общее число пациентов, получивших терапию противовирусными препаратами прямого действия (ПППД), составило 26,3 тыс. человек. За шесть месяцев 2023 года уже закуплено примерно 25 тыс. курсов. В 2023 году, при условии сохранения объема закупок аналогичном первому полугодию, может быть обеспечено лечением около 50 тыс. человек.

Тем не менее, этого недостаточно. По разным оценкам, общее количество пациентов с гепатитом С составляет примерно 2 млн человек, то есть пролеченные в 2022 году пациенты составили примерно 1%, такая же доля была и в 2021 году. Двукратное увеличение закупок противовирусных препаратов в 2023 году увеличит долю примерно до 2%, учитывая, что ежегодно количество пациентов с впервые выявленным диагнозом растет.

Почему не известно точное количество пациентов

Как отмечается в отчете, до 2022 года существовал «Регистр больных вирусными гепатитами», но его ведение и заполнение было для регионов не обязательным. В регистре было около 700 тыс. человек.

Должен быть сформирован единый регистр, но его до сих пор нет. Минздрав РФ разрабатывает систему ВИМИС «Профессиональная медицина. Профилактика инфекционных болезней», которая предполагает интеграцию с различными информационными системами в части обмена данными и получения Минздравом полной информации о случаях инфекционных заболеваний (в том числе гепатита С) на территории РФ.

Министерство планировало завершить работы по созданию ВИМИС по инфекционным заболеваниям в 2022 году, но система не введена в работу до сих пор, а Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц с инфекционными заболеваниями» пока размещено как проект.

Какие препараты закупались

В 2022 году более половины всех пациентов, для которых было закуплено лечение, получали пангенотипные схемы. В абсолютном выражении — это примерно 15,2 тыс. человек. Согласно информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в 2017 году наиболее распространенные в России генотипы вирусного гепатита С: генотип 1 (1б) — 49% и генотип 3 — 40%.

Распределение объемов закупленных курсов по типам схем в 2022 г. Пангенотипные схемы 58 Генотип-специфичные схемы лечения 33 Неполные схемы 9

Исходя из закупленных объемов, наиболее популярной является пангенотипная схема глекапревир/пибрентасвир. В 2022 году на нее пришлось 28%, на втором месте — пангенотипный препарат софосбувир/велпатасвир, у него 20%, на третьем месте вновь пангенотипная схема гразопревир/элбасвир с 18%. За первые шесть месяцев 2023 года доля глекапревир/пибрентасвир с учетом детской формы составила уже 35%.

Эксперты «Здравресурса» обратили внимание на целесообразность использования в российских программах лечения нарлапревира, поскольку он должен бустироваться ритонавиром, который вызывает сильные побочные эффекты. При этом на рынке достаточно препаратов прямого действия в аналогичном ценовом диапазоне и даже дешевле. Например, курс лечения по схеме нарлапревир + софосбувир + ритонавир в 2022 году обходился в 432,6 тыс. руб, а схемы глекапревир/пибрентасвир в 380,5 тыс. руб.