Росстат сообщил о росте в июне выпуска препаратов в рублях

Росстат сообщил о росте в июне выпуска препаратов в рублях. Производство увеличилось на 13,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. При этом за первое полугодие выпуск лекарств, наоборот, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне вырос по сравнению с тем же месяцем 2022 года и маем 2023 года на 6,1 и 6,5% соответственно. За первое полугодие нынешнего года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 7,3% по сравнению с январем — июнем 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в июне изготовлено на 54,2 млрд руб. Это на 13,9% больше, чем в июне 2022 года, и на 9,1% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, изготовлено продукции на 311 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,7 млрд доз. Это на 23,9% больше, чем в июне прошлого года, и на 21,2% больше, чем в мае этого года. Выпуск в ампулах составил 185 тыс. штук, что на 72,5% меньше, чем в июне 2022 года, и на 65,3% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 9,1%, а в ампулах – на 8,5%.

Данные Росстата показывают, что производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с июнем прошлого года и маем этого года на 53,1 и 56,3% соответственно. За первое полугодие 2023 года фармацевтических субстанций произведено на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 43,8 т. Это на 3,9% меньше, чем в июне 2022 года, и на 41,1% меньше, чем в мае 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2022 года на 3,6%, но снизился по сравнению с маем 2023 года на 21,2%, составив 97,1 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 53,8 млн упаковок, что на 30,7% больше, чем в июне 2022 года, и на 0,4% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года их произведено 306 млн упаковок, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 22,3 млн упаковок, что на 50,4% меньше, чем в июне 2022 года, но на 8,7% больше, чем в мае 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июне 2023 года выпущено на 4,2 млрд руб. Это на 34,5% больше, чем в июне 2022 года, и на 18,7% больше, чем в мае 2023 года. В целом за первое полугодие 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 18,6 млрд руб., что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее аналитики RNC Pharma сообщили, что общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России по итогам первого полугодия достигал 342,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года была зафиксирована на уровне -2,6% при проведении расчетов в российской валюте. Натуральные показатели тоже ушли в минус.

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Артем Косенок

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