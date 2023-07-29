Минздрав вновь отложил рассмотрение заявок на пополнение Перечня ЖНВЛП

Минздрав отложил запланированное на третий квартал заседание комиссии по формированию лекарственных перечней. Ведомство объяснило перенос техническими причинами. Это уже второй случай за 2023 год.

Минздрав пока не планирует в третьем квартале рассматривать предложение по включению/исключению препаратов в лекарственные перечни. Запланированное заседание перенесено по техническим причинам, новая дата будет опубликована на официальном сайте, говорится в объявлении Минздрава.

Отложенные заседания

Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, в третьем квартале планировалось рассмотреть предложения по включению в Перечень ЖНВЛП 21 препарата. Среди них препараты для больных диабетом 2-го типа, для лечения сердечной недостаточности, рассеянного склероза, системной красной волчанки, противоопухолевые лекарства и др. Восемь МНН предложено к включению в перечень высокозатратных нозологий.

Во втором квартале заседание комиссии также не состоялось. Для него была назначена дата — 26 апреля 2023 года, но за день до намеченной даты Минздрав опубликовал объявление о переносе. Тогда также обещали опубликовать новую дату перенесенного заседания, но так и не сделали этого.

На заседании в апреле планировалось рассмотреть пять заявок на включение в Перечень ЖНВЛП, а также одну на исключение из минимального ассортимента аптек амоксициллина в форме порошка для приготовления суспензии.

Единственное пока заседание в 2023 году прошло 10 февраля. На нем была рассмотрена заявка на включение в Перечень ЖНВЛП антикоагулянта надропарин кальция, ее не одобрили. При этом в перечень включили новые лекарственные формы нескольких МНН, которые уже есть в списке. Так, новая лекарственная форма — гранулы, покрытые оболочкой, появилась у препарата от гепатита С глекапревир + пибрентасвир. Причем у новой формы другая дозировка — детская. Если у таблеток дозировка 100 мг + 40 мг, то у гранул — 50 мг + 20 мг.

В июне на Петербургском экономическом форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев завил, что все заявки будут рассмотрены, но не уточнил сроки рассмотрения.

Согласно постановлению правительства № 871 от 28.08.2014, «заседания комиссии проводятся до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором представлено предложение». На одном заседании комиссии рассматривается не более 15 лекарственных препаратов.

Отложенные лекарства

В то же время Минздрав до сих пор не прокомментировал, как правительство поступит с одобренными в 2021—2022 годах препаратами, которые так и не включены в списки ЖНВЛП и ВЗН до сих пор.

В Перечень ЖНВЛП включены только пять препаратов, хотя в конце 2021-го и в течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 новых МНН. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было.

В Перечень ЖНВЛП в 2023 году вошли пять препаратов: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим+[сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).

Похожая ситуация была несколько лет назад. В 2017 году, несмотря на то что Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала включить в список ЖНВЛП 20 новых МНН, перечень не был обновлен. Тогда Минздрав разъяснил, как поступить производителям, чьи заявки были одобрены. На следующий год — 2018 — Перечень ЖНВЛП расширился сразу на 60 препаратов.

Елена Калиновская

pharmvestnik