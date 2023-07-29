Сделай сам: устройства для самостоятельных инъекций

Сегмент устройств и препаратов для самостоятельных инъекций развивается стремительно. Еще несколько лет назад он был ограничен инсулином и антикоагулянтами, но все больше препаратов начинают выпускать в устройствах для самостоятельного введения. Это экономит средства системы здравоохранения, повышает приверженность пациентов лечению и парадоксальным образом избавляет пациентов от страха уколов, говорится в статье Medscape.

«Я всегда побаивалась игл», – рассказывает 65-летняя Хизер из Южной Калифорнии, вспоминая школьный урок биологии. Учитель попросил весь класс проколоть себе палец, чтобы узнать свою группу крови. Ей потребовался целый час, чтобы набраться сил, вспоминает Хизер, но она все же справилась.

Несколько десятилетий спустя проблема вернулась. Для контроля уровня сахара в крови ее врач добавил минимальную дозу «Оземпика», вводимую раз в неделю, к пероральному метформину. «Игла в автоматическом инжекторе крошечная», – повторяла себе Хизер, которой все же казалось, что она вернулась на урок биологии в старшей школе. Так что первую дозу пришлось вводить ее мужу. Но все оказалось не так страшно, как она себе представляла. «На следующей неделе я сделала это сама», – говорит она.

Хизер больше не принимает «Оземпик», уровень сахара у нее в крови нормализовался. Но ей, как и всем, следует ожидать, что в будущем ее ждет больше инъекций, говорят эксперты. Эра DIY-медицины, использующей самостоятельные инъекции в домашних условиях, уже наступила, развивается и замедляться не собирается.

Совсем недавно самостоятельные инъекции ограничивались инсулином, который сами себе вводили диабетики, а также антикоагулянтами для людей с высоким риском образования тромбов, вспоминает Эрик Дж. Тополь, доктор медицинских наук, главный редактор Medscape, профессор молекулярной медицины и исполнительный вице-президент Scripps Research в Ла-Хойя, Калифорния.

«Но теперь у нас есть лекарства от аутоиммунных заболеваний [которые можно вводить самому себе]. У нас есть препараты против ожирения, против диабета, мощные препараты для снижения уровня холестерина, такие как Repatha [эволокумаб],» – говорит доктор Тополь.

И это происходит на фоне того, что всего два года назад многие отказывались вакцинироваться от COVID-19 из-за трипанофобии, боязни уколов и шприцев. По данным британского исследования, в процессе которого были опрошены 15 тысяч человек, около 10% взрослого населения не могли решиться на вакцинацию как раз из-за трипанофобии.

Аналитики отмечают, что рынок самостоятельно вводимых препаратов растет. Оценки несколько разнятся, но объем мирового рынка устройств для самостоятельных инъекций в 2021 году составил $6,6 млрд и будет расти на 6% в год с 2022 по 2030 год.

К самоинъекционным устройствам относятся предварительно заполненные шприцы («шприцы-ручки») или автоинжекторы. На август 2021 года более 20 фармацевтических компаний разработали уже около 80 автоинжекторов. При оценке 2964 уколов, сделанных с помощью автоинжекторов, произошло всего 12 сбоев в работе устройств, что составляет лишь 0,4%.

По словам Джорджа Айонса, руководителя отдела продуктовой стратегии компании Owen Mumford Ltd. в Оксфорде (Великобритания), занимающейся проектированием, разработкой и производством инъекционных систем доставки лекарств для фармацевтической и биотехнологической промышленности, для развития DIY-инъекций есть три основные предпосылки: нехватка кадров в поликлиниках и больницах, финансовое давление на системы здравоохранения и рост стареющего населения, нуждающегося во все большем количестве лекарств на регулярной основе.

Если пациенты начнут сами себе делать инъекции, это сэкономит время и деньги и клиникам, и пациентам. Сотрудники клиники могут уделять больше времени тем вещам, которые действительно требуют внимания. По словам Айонса, 20-30 минут времени медперсонала, которые не нужно тратить на то, чтобы дать кому-то лекарство, могут быть использованы с большей пользой.

К тому же современные автоинжекторы снижают страх тех, кто боится уколов. «У многих автоинжекторов иглы не видно ни до, ни после инъекции, пользователь ощущает на коже лишь прикосновение пластика», – говорит Айонс. Иглы становятся настолько тонкими и короткими, что с некоторыми устройствами пациент даже не чувствует укола. Правда, не для всех лекарств, доставляемых с помощью самоинжектора, можно использовать самую маленькую иглу, для некоторых лекарств из-за их консистенции могут потребоваться иглы большего размера.

Некоторые люди предпочитают уколы таблеткам, потому что «в некоторых случаях это может привести к более высокой приверженности и большей эффективности при постоянном использовании», – говорит Надя Ахмад, доктор медицинских наук, заместитель вице-президента и медицинский директор по клиническим исследованиям ожирения в компании Eli Lilly & Company.

По словам Айонса, люди, жалующиеся на дискомфорт при введении лекарства, могут ощущать не иглу, а само лекарство или один из его ингредиентов. Он приводит в пример случай, когда в 2018 году AbbVie удалил из препарата Humira буфер – цитрат натрия, потому что он вызывал болевые ощущения при инъекции. В компании заявили, что они сосредоточены на том, чтобы сделать самостоятельную инъекцию менее дискомфортной.

Но не все препараты можно вводить самостоятельно. Многие пациенты нуждаются в препаратах, которые необходимо вводить внутривенно, а значит, вынуждены проводить в медучреждении по несколько часов.

Одним из препятствий является высокая вязкость некоторых препаратов, что делает невозможным изготовление и введение некоторых моноклональных антител в малых объемах, необходимых для инъекций под кожу.

Но наука может изменить и это, считает Джеффри Хэкман, генеральный директор и председатель Comera Life Sciences, придумавший способы преобразования некоторых биологических препаратов в формы, которые пациент может самостоятельно вводить в домашних условиях. «Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем полностью отказаться от внутривенных лекарств», – говорит он. Но, добавляет Хэкман, некоторые биопрепараты, которые сейчас вводятся внутривенно в клиниках, будут вводиться самостоятельно в домашних условиях уже в ближайшие пять-семь лет.

gxpnews