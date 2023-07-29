Кабмин расширил перечень имплантов, доступных по полису ОМС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому расширен перечень изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в гарантированном объеме бесплатно, в перечень включен протез твердой мозговой оболочки на основе биополимерного композита. Поправки внесены в распоряжение Правительства РФ № 3053-р от 31 декабря 2018 года.

«Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи <…>, после позиции, классифицируемой кодом 323160, дополнить позицией следующего содержания: „323330 – Протез твердой мозговой оболочки, на основе биополимерного композита”», – говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность уже не вернется к прежнему формату работы, в основе которого были импортные разработки.

gxpnews