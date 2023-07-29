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«Фармимэкс» и «Ирвин 2» снова поставят препараты для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для «Круга добра». Препараты «Трансларна» (МНН аталурен) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) будет поставлять компания «Фармимэкс», а «Апбрави» (МНН селексипаг) – «Ирвин 2». Других желающих участвовать в аукционах не было, поэтому контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

В апреле «Фармимэкс» и «Ирвин 2» также были объявлены поставщиками противоопухолевых ЛП «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для «Круга добра».

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 225,00 г лекарственной формы 25 813,37 5 808 008,25 АО «Фармимэкс»
2 Селуметинибкапсулы, 10 мг 8640,00 капс. (шт.) 6380,00 55 123 200,00 АО «Фармимэкс»
3 Селексипагтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 540,00 табл. (шт.) 3022,58 1 632 193,20 ООО «Ирвин 2»
4 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 1740,00 табл. (шт.) 2916,21 5 074 205,40 ООО «Ирвин 2»

gxpnews

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28 июля, 2023 | Просмотров: 105