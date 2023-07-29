«Фармимэкс» и «Ирвин 2» снова поставят препараты для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для «Круга добра». Препараты «Трансларна» (МНН аталурен) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) будет поставлять компания «Фармимэкс», а «Апбрави» (МНН селексипаг) – «Ирвин 2». Других желающих участвовать в аукционах не было, поэтому контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

В апреле «Фармимэкс» и «Ирвин 2» также были объявлены поставщиками противоопухолевых ЛП «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для «Круга добра».