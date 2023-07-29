«Фармимэкс» и «Ирвин 2» снова поставят препараты для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для «Круга добра». Препараты «Трансларна» (МНН аталурен) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) будет поставлять компания «Фармимэкс», а «Апбрави» (МНН селексипаг) – «Ирвин 2». Других желающих участвовать в аукционах не было, поэтому контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
В апреле «Фармимэкс» и «Ирвин 2» также были объявлены поставщиками противоопухолевых ЛП «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для «Круга добра».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
|225,00 г лекарственной формы
|25 813,37
|5 808 008,25
|АО «Фармимэкс»
|2
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|8640,00 капс. (шт.)
|6380,00
|55 123 200,00
|АО «Фармимэкс»
|3
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|540,00 табл. (шт.)
|3022,58
|1 632 193,20
|ООО «Ирвин 2»
|4
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|1740,00 табл. (шт.)
|2916,21
|5 074 205,40
|ООО «Ирвин 2»