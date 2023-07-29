Roche: первая партия фарицимаба для лечения болезни глаз доступна в России «Фармимэкс» и «Ирвин 2» снова поставят препараты для «Круга добра» » Россельхознадзор: началась разработка вакцины против гриппа для домашних животных ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора начало разработку вакцины против высокопатогенного гриппа Н5 для домашних плотоядных животных, сообщает Россельхознадзор. Причиной разработки стал резкий рост в мире количества случаев заражения млекопитающих этим заболеванием. «В настоящее время начаты работы по конструированию и испытанию экспериментальных вакцин против гриппа Н5 для домашних плотоядных животных», – рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала. В портфеле ФГБУ «ВНИИЗЖ» уже есть вакцина против высокопатогенного гриппа птиц (Н5) «АвиФлуВак» для иммунизации птиц. Один из последних случаев заражения млекопитающих животных зарегистрирован в Польше. Национальный координационный центр 27 июня уведомил ВОЗ о необычных случаях гибели кошек по всей стране. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» отметили, что случай заражения кошки высокопатогенным гриппом птиц регистрировался в России в 2006 году. gxpnews