Roche: первая партия фарицимаба для лечения болезни глаз доступна в России

Roche сообщает о том, что первая коммерческая партия препарата «Вабисмо» (фарицимаб) для лечения неоваскулярной («влажной») возрастной макулярной дегенерации (нВМД) и нарушений зрения вследствие диабетического макулярного отека (ДМО) стала доступна к реализации. Отгрузки препарата могут осуществляться со склада АО «Рош-Москва» с 27 июля 2023 года в рамках действующих договоров поставки.

Фарицимаб – это биспецифическое антитело, нацеленное на два пути патогенеза заболеваний сетчатки, приводящих к потере зрения: препарат нейтрализует ангиопоэтин-2 (Ang-2) и сосудистый эндотелиальный фактор роста А (VEGF-A) для восстановления стабильности сосудов. Блокируя оба пути, Ang-2 и VEGF-A, фарицимаб стабилизирует кровеносные сосуды и тем самым уменьшает воспаление, проницаемость сосудов и аномальный рост сосудов (неоваскуляризацию) в большей степени, чем препараты, ингибирующие только VEGF-A. Такая устойчивая стабилизация кровеносных сосудов может улучшить контроль заболевания, остроту зрения и анатомические результаты на более длительный срок.

Фарицимаб зарегистрирован в 74 странах, в России Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило препарат в январе 2023 года.

gxpnews