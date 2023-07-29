Росздравнадзор сообщил о снижении доли некачественных ЛП на рынке РФ

Росздравнадзор отмечает снижение доли некачественных препаратов на отечественном фармрынке, сообщила глава ведомства Алла Самойлова, выступая на втором саммите «Россия – Африка».

«Если говорить об общей системе контроля, то мы в процентном соотношении с каждым годом видим снижение количества недоброкачественных лекарственных препаратов. Это говорит о том, что качество повышается с каждым годом», – сказала она.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверил работу 85 тысяч сайтов по продаже лекарственных препаратов и большинство из них – 57 тысяч – счел недобросовестными. По итогам проверки деятельность сайтов была прекращена.

gxpnews