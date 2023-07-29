«Круг добра» получил более 1500 заявок на обеспечение препаратами детей с гепатитом C

Свыше 1500 заявок на обеспечение лекарствами детей с хроническим гепатитом С поступило в фонд «Круг добра» с момента включения заболевания в перечень фонда, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

В марте экспертный совет фонда «Круг добра» одобрил включение новых нозологий в список заболеваний, лечение которых спонсирует. Перечень пополнился в том числе хроническим гепатитом С, несмотря на то что это заболевание не относится к категории орфанных. «Современную лекарственную терапию для лечения детей с хроническим гепатитом С можно получить за счет средств фонда „Круг добра”. А с этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале „Госуслуги”», – приводит пресс-служба комментарий помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«На настоящий момент поступило уже более 1500 заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время», – говорится в сообщении.

gxpnews