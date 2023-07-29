Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения

Кроме того, должны быть приняты меры по снижению смертности от заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. При регистрации летальных исходов Роспотребнадзор рекомендует проводить комиссионное рассмотрение причин таких случаев.

Региональным минздравам поручено обеспечить дополнительные меры по готовности лабораторий медорганизаций к проведению диагностики гриппа и других вирусных инфекций. В июне 2023 года Роспотребнадзор постановил, что Минздраву России больше не нужно формировать запас СИЗ, дезинфекционных и противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения COVID-19, а также расходных материалов для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Кроме того, ведомство теперь не обязано готовить персонал медорганизаций по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения COVID-19 и мерам личной безопасности.

В январе 2023 года Минздрав РФ утвердил обновленную версию клинических рекомендаций «Грипп у взрослых»: изменен инкубационный период заболевания, расширена информация о симптомах гриппа, детализированы группы высокого риска, добавлены новые препараты для терапии заболевания, уточнен список противогриппозных вакцин. В соответствии с правилами поэтапного перехода медорганизаций к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций, применение обновленной версии документа отложено до 2024 года.

Из обновленной версии клинрекомендаций по профилактике, диагностике и лечению гриппа у взрослых следует, что инкубационный период заболевания составляет от 1 до 4 дней, в среднем около 48 часов. В предыдущей версии документа говорилось, что инкубационный период гриппа – от 10–12 часов до 7 суток.

В июле 2023 года Минздрав предложил для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующего отказ от массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Такое решение, отмечают в ведомстве, связано с формированием высокого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации. В министерстве считают целесообразным оставить только вакцинацию уязвимых категорий граждан.